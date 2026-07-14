Vorfall in Freiburg

Mann schlägt Fahrkartenkontrolleur mit Handy ins Gesicht

Nach einer Fahrscheinkontrolle in Freiburg wird ein Kontrolleur mit einem Handy attackiert und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Kontrolleur wurde nach dem Schlag in einer Klinik behandelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Kontrolleur wurde nach dem Schlag in einer Klinik behandelt. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Mann hat einen Fahrkartenkontrolleur in einem Linienbus in Freiburg mit dem Handy ins Gesicht geschlagen. Der Kontrolleur sei daraufhin leicht verletzt in einer Klinik behandelt worden, teilte die Polizei mit. Gegen den 43 Jahre alten mutmaßlichen Täter wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Am Sonntag sollte der Fahrschein des Mannes im Stadtteil Lehen überprüft werden. Als der Kontrolleur Beanstandungen hatte, habe der 43-Jährige aggressiv reagiert und zugeschlagen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrkartenkontrolleur von Frau gebissen
Angriffe auf Zugpersonal

Fahrkartenkontrolleur von Frau gebissen

Zwei junge Menschen sollen ihre Fahrkarten in der Stuttgarter Straßenbahn vorzeigen, greifen aber stattdessen die Kontrolleure an – dabei hatte eine von ihnen sogar ein Ticket.

26.03.2026

Kontrolleur attackiert – Frau festgenommen
Angriff nach Kontrolle

Kontrolleur attackiert – Frau festgenommen

In Frankfurt wird ein Fahrkarten-Kontrolleur attackiert und verletzt. Eine 25-Jährige soll ihn geschlagen, gebissen und getreten haben.

18.03.2026

Frau ohne Ticket würgt Kontrolleurin – Polizei ermittelt
Fahrscheinkontrolle

Frau ohne Ticket würgt Kontrolleurin – Polizei ermittelt

Ohne Fahrschein unterwegs: In Kassel attackiert eine 29-Jährige eine Kontrolleurin in der Straßenbahn. Ihr Verhalten könnte für die Frau Konsequenzen haben.

11.11.2025

Schwarzwald-Baar-Kreis

Mann setzt Pfefferspray gegen Kontrolleur ein

28.06.2023

Stuttgart

Schwarzfahrer beleidigt und attackiert Fahrkartenkontrolleur

28.06.2023