Mann schlägt Fahrkartenkontrolleur mit Handy ins Gesicht
Nach einer Fahrscheinkontrolle in Freiburg wird ein Kontrolleur mit einem Handy attackiert und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Freiburg (dpa/lsw) - Ein Mann hat einen Fahrkartenkontrolleur in einem Linienbus in Freiburg mit dem Handy ins Gesicht geschlagen. Der Kontrolleur sei daraufhin leicht verletzt in einer Klinik behandelt worden, teilte die Polizei mit. Gegen den 43 Jahre alten mutmaßlichen Täter wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.
Am Sonntag sollte der Fahrschein des Mannes im Stadtteil Lehen überprüft werden. Als der Kontrolleur Beanstandungen hatte, habe der 43-Jährige aggressiv reagiert und zugeschlagen.