Vorfall in Nachtclub

Nach Angriff auf Wasen-Wirt: Tatverdächtiger festgenommen

Ein Streit in einem Freiburger Nachtclub endet für einen 56-Jährigen im Krankenhaus. Der Tatverdächtige stellt sich nun selbst bei der Polizei.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen bekannten Stuttgarter Gastronomen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Bei dem Opfer handelt es sich um einen bekannten Stuttgarter Gastronomen. (Symbolbild)

Freiburg (dpa) - Nach einem Angriff auf einen 56-Jährigen in einem Freiburger Nachtclub hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen den 26-Jährigen aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Er erschien demnach an diesem Dienstag in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei und wurde dort vorläufig festgenommen.

Mehreren Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um den Stuttgarter Gastronomen und Wasen-Wirt Michael Wilhelmer. Der 56-Jährige bestätigte den Vorfall zudem auf Instagram. Die Polizei nannte den Namen des Opfers nicht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es Sonntagnacht in dem Club aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen dem 56-Jährigen und dem Tatverdächtigen. Dabei soll der 26-Jährige den Mann angegriffen haben. 

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Der 56-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte die Klinik demnach am nächsten Tag wieder verlassen. Der genaue Ablauf und die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.

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