Einsatz in Mannheim

Nach Messerangriff - Tatverdächtiger stirbt im Krankenhaus

Noch ist vieles unklar: Die Polizei findet zwei Schwerverletzte in einer Wohnung in Mannheim. Ein Tatverdächtiger wird festgenommen, kollabiert aber und stirbt später im Krankenhaus. Was ist passiert?

Die Polizei fand zwei Schwerverletzte in der Wohnung, der Tatverdächtige wurde festgenommen. (Archivfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei fand zwei Schwerverletzte in der Wohnung, der Tatverdächtige wurde festgenommen. (Archivfoto)

Mannheim (dpa) - Ein Mann soll in Mannheim zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Wenig später sei der 53-Jährige dann im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ist die Todesursache des Mannes unklar und soll nun mit einer Obduktion ermittelt werden. 

Den Angaben nach wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag in die Mannheimer Innenstadt gerufen, weil es hieß, ein Mann habe in einer Wohnung mehrere Personen mit einem Messer verletzt. Der 53-Jährige sei den Aufforderungen aber nicht nachgekommen, das Messer wegzulegen und die Wohnungstür zu öffnen. Stattdessen habe er gedroht, sich aus dem Fenster zu stürzen. Da Notrufe und die Lage vor Ort auf eine Gewalttat hindeuteten, verschafften sich die Beamten umgehend gewaltsam Zugang zu der Wohnung.

In der Wohnung seien zwei schwer verletzte Personen gefunden worden. Eine 26-Jährige sei reanimiert und in einem Krankenhaus notoperiert worden. Ein 76 Jahre alter Mann sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Er sei außer Lebensgefahr.

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Mann kollabiert nach Festnahme

Der 53-jährige Tatverdächtige sei festgenommen worden. Weil er sich dagegen stark gewehrt habe, hätten die Polizisten einfache körperliche Gewalt eingesetzt. Nach Eintreffen der Rettungskräfte sei der Mann kollabiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Dort sei er wenige Stunden später gestorben. 

Das Motiv des Mannes für sein Handeln und die Hintergründe des Falls würden nun geklärt, hieß es von den Ermittlern. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Mögliche Augenzeugen wurden gebeten, Videomaterial einzureichen.

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