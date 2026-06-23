Obduktion nach tödlichem Polizeieinsatz festgesetzt
Ein Mann soll mehrere Menschen angegriffen und schwer verletzt haben. Der 53-jährige Tatverdächtige stirbt nach dem Polizeieinsatz. Was die Obduktion klären soll.
Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines mutmaßlichen Messerangreifers bei einem Polizeieinsatz in Mannheim soll der Leichnam noch am Dienstag obduziert werden. Ein vorläufiges Ergebnis in Bezug auf die Todesursache werde allerdings erst für Mittwoch oder Donnerstag erwartet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen noch. Am Montag hatte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitgeteilt, es sei bisher noch unklar, in welchem Verhältnis der 53-Jährige zu den beiden Menschen stand, die er schwer verletzt haben soll.
Tatverdächtiger soll mehrere Menschen angegriffen haben
Früheren Angaben zufolge soll der Mann in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung mehrere Menschen angegriffen haben. Eine 26-Jährige sei reanimiert und in einem Krankenhaus notoperiert worden. Ein 76 Jahre alter Mann sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.
Weil der Deutsche laut Mitteilung Aufforderungen der Polizei nicht nachkam, das Messer wegzulegen und die Wohnungstür zu öffnen, verschafften sich die Beamten gewaltsam Zugang zur Wohnung. Sie hätten bei der Festnahme körperliche Gewalt gegen den 53-Jährigen eingesetzt, weil sich dieser stark gewehrt habe, hieß es. Nach Eintreffen der Rettungskräfte sei der Mann kollabiert und in ein Krankenhaus gebracht worden und dort wenige Stunden später gestorben.