Obduktion nach tödlichem Polizeieinsatz festgesetzt

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines mutmaßlichen Messerangreifers bei einem Polizeieinsatz in Mannheim soll der Leichnam noch am Dienstag obduziert werden. Ein vorläufiges Ergebnis in Bezug auf die Todesursache werde allerdings erst für Mittwoch oder Donnerstag erwartet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen noch. Am Montag hatte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitgeteilt, es sei bisher noch unklar, in welchem Verhältnis der 53-Jährige zu den beiden Menschen stand, die er schwer verletzt haben soll.

Tatverdächtiger soll mehrere Menschen angegriffen haben

Früheren Angaben zufolge soll der Mann in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung mehrere Menschen angegriffen haben. Eine 26-Jährige sei reanimiert und in einem Krankenhaus notoperiert worden. Ein 76 Jahre alter Mann sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum