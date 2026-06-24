Mutmaßlicher Messerangreifer

Todesursache nach Polizeieinsatz trotz Obduktion unklar

In der Nacht auf Sonntag soll ein Mann zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach dem folgenden Polizeieinsatz stirbt der 53-Jährige. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei fand zwei Schwerverletzte in der Wohnung - der mutmaßliche Täter starb nach dem Einsatz. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei fand zwei Schwerverletzte in der Wohnung - der mutmaßliche Täter starb nach dem Einsatz. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Die Todesursache eines mutmaßlichen Messerangreifers nach einem Polizeieinsatz in Mannheim ist auch nach der Autopsie noch unklar. Dies sei das vorläufige Obduktionsergebnis, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es seien weitergehende feingewebliche Untersuchungen erforderlich. Bis die Ergebnisse vorliegen würden, werde es voraussichtlich noch einige Wochen dauern.

Bei dem mutmaßlichen Messerangriff in einer Wohnung in der Nacht auf Sonntag wurde eine 26-Jährige lebensgefährlich verletzt, ein 76-Jähriger schwer. Nach dem Polizeieinsatz im Zuge des mutmaßlichen Angriffs starb der 53-jährige Tatverdächtige.

LKA untersucht den Tod des Tatverdächtigen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Das Landeskriminalamt untersucht den Tod des Tatverdächtigen. Die Opfer und der mutmaßliche Täter waren laut Staatsanwaltschaft nicht miteinander verwandt gewesen. Die beiden Männer kannten sich demnach. Die Beziehung der Frau zu den Männern war zunächst unklar.

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Früheren Angaben zufolge kam der Deutsche laut einer Mitteilung bei dem Polizeieinsatz den Aufforderungen der Beamten nicht nach, das Messer wegzulegen und die Wohnungstür zu öffnen. Deswegen verschafften sich die Beamten gewaltsam Zugang zur Wohnung. Sie hätten bei der Festnahme körperliche Gewalt gegen den 53-Jährigen eingesetzt, weil sich dieser stark gewehrt habe, hieß es. Nach Eintreffen der Rettungskräfte sei der Mann kollabiert und in ein Krankenhaus gebracht worden und dort wenige Stunden später gestorben.

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