Todesursache nach Polizeieinsatz trotz Obduktion unklar

Mannheim (dpa/lsw) - Die Todesursache eines mutmaßlichen Messerangreifers nach einem Polizeieinsatz in Mannheim ist auch nach der Autopsie noch unklar. Dies sei das vorläufige Obduktionsergebnis, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es seien weitergehende feingewebliche Untersuchungen erforderlich. Bis die Ergebnisse vorliegen würden, werde es voraussichtlich noch einige Wochen dauern.

Bei dem mutmaßlichen Messerangriff in einer Wohnung in der Nacht auf Sonntag wurde eine 26-Jährige lebensgefährlich verletzt, ein 76-Jähriger schwer. Nach dem Polizeieinsatz im Zuge des mutmaßlichen Angriffs starb der 53-jährige Tatverdächtige.

LKA untersucht den Tod des Tatverdächtigen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Das Landeskriminalamt untersucht den Tod des Tatverdächtigen. Die Opfer und der mutmaßliche Täter waren laut Staatsanwaltschaft nicht miteinander verwandt gewesen. Die beiden Männer kannten sich demnach. Die Beziehung der Frau zu den Männern war zunächst unklar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum