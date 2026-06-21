Beschuldigter stirbt nach Polizeieinsatz in Mannheim

Mannheim. Ein 53-jähriger Mann soll in der Nacht zum 21. Juni in einer Wohnung in der Mannheimer Innenstadt zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Beschuldigte wurde bei einem Polizeieinsatz festgenommen und starb später in einem Krankenhaus.

Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mit. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim waren wegen einer Bedrohungslage in die Innenstadt gerufen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte der 53-jährige Bewohner in einer Wohnung mehrere Personen mit einem Messer.

Der Mann habe mehrfachen Aufforderungen der Beamten nicht Folge geleistet. Er habe das Messer nicht weggelegt und die Wohnungstür nicht geöffnet. Notrufe und Feststellungen vor Ort deuteten laut Mitteilung auf eine Gewalttat in der Wohnung und eine weiter andauernde Gefahr hin. Zudem habe der Beschuldigte gedroht, aus dem Fenster zu springen.

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Die Polizei betrat die Wohnung bei einem Notzugriff. Dort fanden die Einsatzkräfte zwei durch Messergewalt schwer verletzte Personen. Eine 26-jährige Frau musste wiederbelebt werden. Sie kam in ein Mannheimer Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Ein 76-jähriger Mann wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Bei ihm besteht derzeit keine akute Lebensgefahr.

Die Polizeibeamten nahmen den 53-jährigen Deutschen fest. Wegen seiner heftigen Gegenwehr setzten sie einfache körperliche Gewalt ein. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte kollabierte der verletzte Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort einige Stunden später. Die genaue Todesursache ist bislang unklar. Sie soll unter anderem durch eine Obduktion geklärt werden.

Motiv und Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil der beiden verletzten Personen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim die Ermittlungen zum Todesfall übernommen.