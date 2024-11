38-Jährige in Offenbach schwer mit Messer verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - Eine 38 Jahre alte Frau ist in einer Wohnung in Offenbach schwer mit einem Messer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, habe ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger nach einem verbalen Streit mutmaßlich mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen. Sie sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.