Nach Angriff bei CSD: Mahnwache in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Angriff am Rande des CSD in Berlin findet am Sonntagabend eine Mahnwache am Frankfurter Römer statt. Dazu haben der CSD Frankfurt und Fridays for Future Frankfurt auf Instagram aufgerufen. «Der Anschlag auf den CSD Berlin hat uns alle tief erschüttert. Wir haben Angst, und wir sind wütend», hieß es in dem Post.

«Lasst uns diesen schweren Tag nicht allein durchstehen und heute um 18 Uhr am Römer zusammenkommen und füreinander da sein», schreiben die Veranstalter. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen, allen die gestern auf dem CSD waren und noch nicht verarbeitet haben, was da passiert ist, allen die heute mehr denn je Angst um ihre Sicherheit haben.»

Ein Autofahrer hatte am Samstagabend im Berliner Tiergarten am Rande des CSD mehr als ein Dutzend Menschen angefahren. Eine Frau starb, andere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Polizei fahndet nach einem 21 Jahre alten Tatverdächtigen.