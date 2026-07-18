Schlag mit Glasflasche

Verletzter bei queerfeindlichem Angriff - CSD in Frankfurt

Während des Christopher Street Day kommt es in Frankfurt zu queerfeindlichen Vorfällen. Heute wollen sich Tausende bei der traditionellen Parade für Akzeptanz und mehr Rechte einsetzen.

Zwei Angriffe auf queere Menschen registrierte die Polizei in der Nacht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zwei Angriffe auf queere Menschen registrierte die Polizei in der Nacht. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem queerfeindlichen Angriff in Frankfurt ist ein Mann verletzt worden. Der 62-Jährige wurde nachts in der Innenstadt mit einer Glasflasche geschlagen, wie die Polizei mitteilt. 

Der unbekannte Täter hatte demnach bereits zuvor im Bereich eines Kiosks eine Glasflasche auf den Boden geworfen und ging auf den Geschädigten los, als dieser sich nach dem Grund erkundigte. Der Täter nannte die sexuelle Orientierung seines Opfers, das den Angaben zufolge Hand in Hand mit seinem Partner unterwegs war - und schlug mit einer weiteren Flasche zu.

Der 62-Jährige wurde im Gesicht verletzt, der Täter floh. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

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Flaschenwürfe auf Szenebar - Festnahme

Auch auf den Eingangsbereich einer queeren Szenebar wurden in der Nacht aus einer Gruppe heraus Glasflaschen geworfen, wie die Polizei mitteilt. Es wurde niemand verletzt, doch es entstand Sachschaden an einer Glasscheibe in der Nähe. Die Polizei konnte einen flüchtenden 21-Jährigen fassen, der sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müsse.

Derzeit wird in Frankfurt der Christopher Street Day (CSD) gefeiert, heute soll eine große, bunte Parade durch die Innenstadt ziehen. Erwartet werden mehr als 10.000 Teilnehmer, die sich für ihre vollständige rechtliche Anerkennung sowie gesellschaftliche Akzeptanz einsetzen wollen. Am Römer soll die Regenbogenflagge gehisst werden.

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