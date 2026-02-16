Ermittlungen

Nach Angriff vor Bar: Festnahmen und neue Erkenntnisse

Vier junge Männer sollen zwei Menschen vor einer Bar attackiert haben. Ein Opfer schwebte in Lebensgefahr. Was die Polizei zu den Hintergründen und Ermittlungen sagt.

Was die Staatsanwaltschaft mit der Polizei mitgeteilt hat. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Was die Staatsanwaltschaft mit der Polizei mitgeteilt hat. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach dem brutalen Angriff auf zwei Männer vor einer Pforzheimer Bar hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Ein 19-Jähriger sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft gekommen, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge steht er im Verdacht, sein gleichaltriges Opfer mit einem Stein lebensgefährlich am Kopf verletzt zu haben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die vier Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren seien Ende Januar vor der Bar in einen Streit mit zwei Männern geraten, hieß es. Worum es dabei ging, ist bislang ungeklärt. Die Auseinandersetzung sei eskaliert: Die vier Verdächtigen sollen ihre Kontrahenten unter anderem mit Tritten und Schlägen attackiert haben. Dabei erlitt der 19-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, sein 20-jähriger Freund leichte.

Die Angreifer seien geflüchtet. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Während der Ermittlungen der Kripo wurden fünf Objekte durchsucht, mehrere Beweise sichergestellt und drei Verdächtige festgenommen. Der 19-jährige Hauptverdächtige war bei den Durchsuchungen nicht anwesend, hatte sich später aber selbst gestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Messerangriff in Ulm – Opfer nicht mehr in Lebensgefahr
Kriminalität

Messerangriff in Ulm – Opfer nicht mehr in Lebensgefahr

Nach dem Messerangriff in Ulm ist das schwer verletzte Opfer außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen gehen weiter.

13.02.2026

Brutaler Angriff vor Bar - zwei Männer teils schwer verletzt
Kriminalität

Brutaler Angriff vor Bar - zwei Männer teils schwer verletzt

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit vor einer Bar: Zwei junge Männer werden brutal attackiert.

26.01.2026

Angriff in Unterkunft – 39-Jähriger weiter in Lebensgefahr
Kriminalität

Angriff in Unterkunft – 39-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Großeinsatz der Polizei: Nach einem Streit soll ein Mann einen anderen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Was steckt hinter der Eskalation in der Unterkunft?

02.09.2025

Opfer mit Baseballschlägern traktiert – vier Männer in Haft
Mannheim

Opfer mit Baseballschlägern traktiert – vier Männer in Haft

Vier Männer tauchen laut Staatsanwaltschaft mit Baseballschlägern an der Wohnung ihres Opfers auf. Sie schlagen den 30-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit.

31.07.2025

Gewalttat

Handgranaten-Angriff: Mann weiter in Lebensgefahr

Insgesamt wurden drei Personen verletzt - ein 61-Jähriger kämpft nun ums Überleben. Die Ermittlungen dauern an, inzwischen sieht die Polizei aber ein mögliches Tatmotiv.

26.03.2023