Nach Angriff vor Bar: Festnahmen und neue Erkenntnisse
Vier junge Männer sollen zwei Menschen vor einer Bar attackiert haben. Ein Opfer schwebte in Lebensgefahr. Was die Polizei zu den Hintergründen und Ermittlungen sagt.
Pforzheim (dpa/lsw) - Nach dem brutalen Angriff auf zwei Männer vor einer Pforzheimer Bar hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Ein 19-Jähriger sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft gekommen, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge steht er im Verdacht, sein gleichaltriges Opfer mit einem Stein lebensgefährlich am Kopf verletzt zu haben.
Die vier Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren seien Ende Januar vor der Bar in einen Streit mit zwei Männern geraten, hieß es. Worum es dabei ging, ist bislang ungeklärt. Die Auseinandersetzung sei eskaliert: Die vier Verdächtigen sollen ihre Kontrahenten unter anderem mit Tritten und Schlägen attackiert haben. Dabei erlitt der 19-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, sein 20-jähriger Freund leichte.
Die Angreifer seien geflüchtet. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Während der Ermittlungen der Kripo wurden fünf Objekte durchsucht, mehrere Beweise sichergestellt und drei Verdächtige festgenommen. Der 19-jährige Hauptverdächtige war bei den Durchsuchungen nicht anwesend, hatte sich später aber selbst gestellt. Die Ermittlungen dauern an.