Brutaler Angriff vor Bar - zwei Männer teils schwer verletzt

Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung vor einer Pforzheimer Bar verletzt worden - einer von ihnen schwer. Er sei in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Zuvor sei es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden Männern und einer Gruppe gekommen. Dieser sei eskaliert und der 19- und der 20-Jährige seien von mehreren bislang Unbekannten geschlagen und getreten worden.