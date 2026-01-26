Kriminalität

Brutaler Angriff vor Bar - zwei Männer teils schwer verletzt

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit vor einer Bar: Zwei junge Männer werden brutal attackiert.

Ein Mann musste nach der Auseinandersetzung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Mann musste nach der Auseinandersetzung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung vor einer Pforzheimer Bar verletzt worden - einer von ihnen schwer. Er sei in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Zuvor sei es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden Männern und einer Gruppe gekommen. Dieser sei eskaliert und der 19- und der 20-Jährige seien von mehreren bislang Unbekannten geschlagen und getreten worden. 

Die Angreifer seien daraufhin geflüchtet. Eine Fahndung sei nicht erfolgreich gewesen. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

