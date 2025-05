Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung in Bar

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Schwerverletzten in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Zwischen den vier Männern soll es am frühen Samstagmorgen in einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, teilte die Polizei mit. Dabei erlitten ein 22- und 27-Jähriger den Angaben zufolge schwere Verletzungen. Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus.