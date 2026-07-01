Nach Aquaplaning? Zwei Motorradfahrer sterben auf B29
Ein Verkehrsunfall endet für ein Paar tödlich: Ein Auto erfasst die beiden auf dem Seitenstreifen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor.
Lorch (dpa) - Bei einem Unfall im Ostalbkreis sind zwei am Straßenrand stehende Motorradfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Wagen war - vermutlich wegen Aquaplanings - bei Lorch gegen die Leitplanke und dann auf den Seitenstreifen der Bundesstraße 29 geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Dort standen der 68 Jahre alte Mann und die 72-jährige Frau gerade neben ihrem Trike - einem dreirädrigen Motorrad. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Wie schwer der 63 Jahre alte Autofahrer verletzt wurde, war zunächst unklar.
Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend kurz vor der Ausfahrt Lorch-Ost. Die B29 blieb nach Polizeiangaben bis zum frühen Morgen zwischen Schwäbisch Gmünd West und Lorch Ost gesperrt.