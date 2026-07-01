Nach Aquaplaning? Zwei Motorradfahrer sterben auf B29

Lorch (dpa) - Bei einem Unfall im Ostalbkreis sind zwei am Straßenrand stehende Motorradfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Wagen war - vermutlich wegen Aquaplanings - bei Lorch gegen die Leitplanke und dann auf den Seitenstreifen der Bundesstraße 29 geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Dort standen der 68 Jahre alte Mann und die 72-jährige Frau gerade neben ihrem Trike - einem dreirädrigen Motorrad. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Wie schwer der 63 Jahre alte Autofahrer verletzt wurde, war zunächst unklar.