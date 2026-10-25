Zwei Täter flüchtig

Nach Attacke auf Wirt: Festgenommener verletzt Polizisten

In der Nacht zu Samstag greifen drei Männer den Wirt eines Restaurants an. Die Polizei kann einen von ihnen vorläufig festnehmen - doch der 25-Jährige wehrt sich heftig.

Zwei bislang unbekannte Tatbeteiligte flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Zwei bislang unbekannte Tatbeteiligte flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Drei Männer sollen in Frankfurt am Main einen 54 Jahre alten Wirt in seinem Restaurant bedroht und attackiert haben. Wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte, geschah der Angriff bereits in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Sachsenhausen. Den Beamten gelang es, einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festzunehmen.

Der Mann sei in Begleitung von zwei bislang Unbekannten mit dem Wirt in Streit geraten. Dabei sollen die Drei gemeinschaftlich auf den 54-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem sei das Opfer bedroht und Teile des Inventars beschädigt worden, hieß es. Die alarmierte Streife habe nur noch den unter Alkoholeinfluss stehenden 25-Jährigen festnehmen können, die beiden Unbekannten seien geflüchtet.

Bei der Festnahme und dem Transport des Mannes auf die Polizeidienststelle habe dieser massiven Widerstand geleistet. Ein Beamter erlitt dadurch leichte Verletzungen am Ellenbogen. Eine Richterin ordnete eine Blutentnahme an. Zudem bleibe der Mann wegen seiner Aggressivität auf richterliche Anordnung bis zum Abend im Gewahrsam der Polizei, um weitere Straftaten zu verhindern, so die Einsatzkräfte. Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen.

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