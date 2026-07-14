Fahndung mit Hubschrauber

Juwelier wehrt Raubüberfall ab

Zwei Männer wollen ein Juweliergeschäft in Heidelberg ausrauben. Doch der Inhaber hat etwas dagegen - und greift beherzt zu.

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach einem Raubüberfall in Heidelberg gefahndet. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach einem Raubüberfall in Heidelberg gefahndet. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Wohl mit eigenen Händen hat der Inhaber eines Heidelberger Juweliergeschäfts verhindert, dass zwei Männer seinen Laden ausgeraubt haben. Der Ladenbesitzer hielt einen der beiden Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 21-Jährige soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein mutmaßlicher Komplize ist nach wie vor flüchtig.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Duo mit E-Scootern zu dem Juwelier. Dort sollen die beiden Täter am Vormittag an der Ladentür geklingelt und den Inhaber mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben, nachdem er ihnen geöffnet hatte. Der Inhaber konnte die beiden Männer laut Polizei aber nach draußen drängen. Ein Zeuge eilte dazu und half ihm, einen der Männer bis zu dessen Festnahme festzuhalten.

Schreckschusswaffe gefunden

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Am Mittag war die Fahndung beendet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen sei auch die verwendete Schreckschusswaffe sichergestellt worden, hieß es. Wo genau, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Der Inhaber des Juweliergeschäfts wurde leicht verletzt.

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Der beherzte Einsatz des Geschädigten und des Zeugen habe maßgeblich dazu beigetragen, dass einer der Täter vorläufig festgenommen werden konnte, so die Polizei. Sie weist aber darauf hin, dass die eigene Sicherheit in solchen Situationen stets Vorrang haben solle.

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