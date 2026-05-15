Aalen

Unbekannter überfallt Juwelier – Fahndung mit Hubschrauber

Am helllichten Tag schlägt ein Unbekannter beim Juwelier zu, bedroht eine Angestellte und entkommt mit kostbarem Schmuck. Die Polizei sucht fieberhaft nach dem Täter.

Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Wolfram Kastl/dpa
Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach dem Täter. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Mann hat ein Juweliergeschäft in Aalen (Ostalbkreis) überfallen und Schmuck im Wert eines oberen fünfstelligen Betrags erbeutet. Der Täter betrat am Nachmittag das Geschäft und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schlug er mehrere Vitrinen ein und nahm die Schmuckstücke an sich. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann.

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