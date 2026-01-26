Nach Ausschreitungen: Eintracht-Führung geht eigene Fans an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben die eigenen Anhänger nach wiederholten Ausschreitungen und Pyrotechnik-Vorfällen gerügt. «Wenn etwas die Hand verlässt - ob brennend oder nicht - und in den Innenraum oder auf andere Menschen geworfen oder geschossen wird und diese dadurch gefährdet, kann das nicht geduldet werden», sagte Präsident Mathias Beck auf der Mitgliederversammlung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Eintracht war für Ausschreitungen seiner Fans im Spiel in der Champions-League-Ligaphase Anfang Dezember beim FC Barcelona mit einer Geldstrafe in Höhe von 38.000 Euro belegt worden. Zudem müssen die Frankfurter die nächsten beiden internationalen Auswärtsspiele ohne eigene Anhänger bestreiten.

Auch Hellmann mit Fan-Kritik