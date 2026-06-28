Nach Badeunfall: Taucher finden Leiche von Vermisstem
Eine Familie meldet an einem belebten Badesee einen Mann als vermisst. Später finden Taucher seine Leiche.
Raunheim (dpa/lhe) - Nach einem Badeunfall haben Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eine Leiche aus einem See in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) geborgen. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 40 Jahre alten Vermissten. Die Familie des Mannes hatte ihn zuvor am Strand des Waldsees als vermisst gemeldet.
Warum der Mann in dem belebten See am Samstag untergegangen war, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei geht von einem Unglück aus und ermittelt nun zu den Hintergründen des Badeunfalls.