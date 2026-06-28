Nach Badeunfall: Taucher finden Leiche von Vermisstem

Raunheim (dpa/lhe) - Nach einem Badeunfall haben Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eine Leiche aus einem See in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) geborgen. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 40 Jahre alten Vermissten. Die Familie des Mannes hatte ihn zuvor am Strand des Waldsees als vermisst gemeldet.