Nach Brand in Offenbach: Identität eines Opfers noch unklar

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem Brand in einem Geschäfts- und Wohnhaus in der Offenbacher Innenstadt ist die Identität eines der Todesopfer weiterhin unklar. Auch die Brandursache sei bislang nicht geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Weitere Erkenntnisse würden voraussichtlich nächste Woche vorliegen. Bei dem Feuer am Dienstagabend waren der bislang nicht identifizierte Mensch sowie ein Dreijähriger ums Leben gekommen. Der Junge war von den Rettungskräften aus dem Haus geholt worden, er starb kurz darauf im Krankenhaus. Das weitere Todesopfer konnte erst am nächsten Tag geborgen werden.