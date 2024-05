Tödlicher Unfall: Identität von Opfer geklärt

Obertshausen (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Obertshausen bei Offenbach am vergangenen Samstag ist die Identität des Opfers geklärt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich um eine 70-jährige Seniorin aus Obertshausen. Den Ermittlern zufolge führten die Gestellnummer ihrer Brille und ein Abgleich bei einem regionalen Optiker zur Feststellung ihrer bis dato unbekannten Personalien.