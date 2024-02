Tödlicher Verkehrsunfall: Plädoyers erneut verschoben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den tödlichen Verkehrsunfall an einem Kreisel in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) sind die für Dienstag vorgesehenen Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung erneut verschoben worden. Wie es hieß, müsse eines der Gutachten noch einmal näher erörtert werden. Der Verteidiger des 34 Jahre alten Angeklagten hatte einen entsprechenden Antrag vor der Schwurgerichtskammer gestellt. Nun soll am 21. Februar weiterverhandelt werden.