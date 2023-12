Plädoyers in Prozess um tödlichen Verkehrsunfall

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach rund zehn Monaten Verhandlungsdauer steht der Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall an einem Kreisel heute (9.30 Uhr) vor dem Abschluss. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt will nach 25 Verhandlungstagen die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage entgegennehmen.

Angeklagt ist ein heute 34 Jahre alter Autofahrer, der im August 2015 in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) auf ein Liebespaar losgefahren war, das sich auf einem Zebrastreifen geküsst hatte. Die Frau (41) geriet unter das Auto, wurde 400 Meter weit mitgeschleift und starb schließlich an ihren schweren Verletzungen. Angeklagt ist der 34-Jährige wegen Totschlags - nach einem Hinweis des Gerichts könnte er allerdings auch wegen Mordes verurteilt werden. In einem ersten Prozess hatte er 2018 fünfeinhalb Jahre Haft erhalten.