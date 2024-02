Prozess um tödlichen Verkehrsunfall an Kreisel: Plädoyers

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall an einem Verkehrskreisel in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) werden an diesem Mittwoch (Verhandlungsbeginn 10 Uhr) die Plädoyers erwartet. Am Landgericht Frankfurt ist ein 34 Jahre alter Autofahrer angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft raste er im August 2015 ungebremst auf ein Liebespaar zu, das sich auf einem Zebrastreifen küsste. Die 41 Jahre alte Frau wurde von dem Wagen erfasst und tödlich verletzt. Nach mehr als einem Jahr Verhandlungsdauer werden nun die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung erwartet.