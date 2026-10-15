Nach Brand in Schule: Schulstart könnte sich verschieben

Frankfurt (dpa/lhe) - Durch den Brand auf einem Frankfurter Schulgelände verschiebt sich an einer der zwei Schulen der Unterrichtsstart nach den Herbstferien. «An der Wasserversorgung sind als Folge des Brandes drei Leckagen entstanden», teilte das Baudezernat der Stadt Frankfurt mit. «Die Versorgung der beiden Schulen ist dadurch aktuell noch nicht möglich.»

Geplant sei zurzeit, den Schulbetrieb an der Anne-Frank-Schule voraussichtlich ab dem 19. Oktober - dem Montag nach dem Ende der Herbstferien - und an der Viktor-Frankl-Schule voraussichtlich am 21. Oktober wieder aufzunehmen.

Das Feuer war vergangene Woche von Anwohnern gemeldet worden und hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Wegen der Herbstferien war an der Schule kein Betrieb.

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