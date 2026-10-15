Nach den Ferien

Nach Brand in Schule: Schulstart könnte sich verschieben

Drei Leckagen machen den Schulstart nach den Ferien unsicher. Wann können die Schülerinnen und Schüler wieder kommen?

Der Schulstart am 19. Oktober sei noch unsicher. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Schulstart am 19. Oktober sei noch unsicher. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Durch den Brand auf einem Frankfurter Schulgelände verschiebt sich an einer der zwei Schulen der Unterrichtsstart nach den Herbstferien. «An der Wasserversorgung sind als Folge des Brandes drei Leckagen entstanden», teilte das Baudezernat der Stadt Frankfurt mit. «Die Versorgung der beiden Schulen ist dadurch aktuell noch nicht möglich.»

Geplant sei zurzeit, den Schulbetrieb an der Anne-Frank-Schule voraussichtlich ab dem 19. Oktober - dem Montag nach dem Ende der Herbstferien - und an der Viktor-Frankl-Schule voraussichtlich am 21. Oktober wieder aufzunehmen.

Das Feuer war vergangene Woche von Anwohnern gemeldet worden und hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Wegen der Herbstferien war an der Schule kein Betrieb.

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Aufgrund der Spurenlage gingen die Ermittler davon aus, dass unbekannte Täter den Brand gelegt hätten, teilte die Frankfurter Polizei mit. In dem betroffenen Gebäudeteil lagerte eine Hilfsorganisation Sachspenden und Hilfsgüter für die Ukraine. Nach Angaben des Baudezernats ist die Schadenshöhe noch unklar.

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