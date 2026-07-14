Großeinsatz

Auto in Flammen: Tunnel bei Karlsruhe komplett gesperrt

Der Grötzinger Tunnel ist eine zentrale Pendlerstrecke im Karlsruher Osten. Ein brennendes Auto legt den Verkehr für viele Stunden komplett lahm. Wann die Sperrung aufgehoben wird, steht nicht fest.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand in dem Tunnel. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Einsatzkräfte löschten den Brand in dem Tunnel. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein brennendes Auto hat in einem Tunnel bei Karlsruhe einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Grötzinger Tunnel ist eine wichtige Verkehrsachse und weiterhin gesperrt. Das Auto ging in der Nacht in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Menschen befanden sich in dem Fahrzeug, konnten es aber rechtzeitig verlassen. Sie kamen nicht in eine Klinik.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Wegen der Schäden am Tunnel ist dort weiterhin kein Verkehr möglich. Wie lange der Tunnel noch gesperrt bleibt, ist unklar. Auf der Umleitung kann es zu Verzögerungen kommen.

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