Nach Dauerregen drohen an Fastnacht Frost und Schnee

Offenbach (dpa/lhe) - Nach Dauerregen drohen ausgerechnet am Fastnachts-Wochenende wieder Frost, Schnee und glatte Straßen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird zunächst bei milden Temperaturen bis Freitagmittag immer wieder Regen fallen. Besonders ergiebige Niederschläge werden vor allem im Vogelsberg und im Süden von Hessen erwartet, wo zu den bereits gefallenen Regenmengen weitere 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter dazukommen können.

Die Temperaturen sind vergleichsweise mild und erreichen im Tagesverlauf und morgen Höchstwerte von 11 bis 12 Grad. Dann jedoch zeigt der Winter, dass noch mit ihm zu rechnen ist.

In der Nacht zum Samstag gib es laut DWD örtlich leichte Schneefälle, im Rhein-Main-Gebiet meist noch Regen. In Nordhessen besteht lokal die Gefahr von gefrierendem Sprühregen. Die Tiefsttemperaturen liegen um 2 Grad im Süden und bis minus 2 Grad im Norden, in den höheren Lagen bei minus 4 Grad. Gebietsweise droht Glätte.

Schnee und Frost

Am Samstag wird es im Freien richtig ungemütlich. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 4 Grad ist laut Vorhersage gebietsweise leichter Schneefall möglich. Im höheren Bergland liegen die Temperaturen bei 0 bis minus 3 Grad.