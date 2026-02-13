Winterlich und glatt - Schnee zum Wochenende erwartet
Es wird wieder winterlich: Im Südwesten drohen Schnee bis in tiefe Lagen und glatte Straßen. Wer jetzt unterwegs ist, sollte sich auf frostige Überraschungen einstellen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm und dicke Jacke sollten in Baden-Württemberg griffbereit bleiben. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge zeigt sich das Wetter im Südwesten wechselhaft – und zum Wochenende hin zunehmend winterlich mit Schneefällen und Glättegefahr.
Am Freitag dominieren viele Wolken den Himmel, gepaart mit Regen, aber auch trockenen Abschnitten. Laut DWD liegen die Höchstwerte zwischen 5 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 13 Grad am Rhein. Dazu weht ein mäßiger Südwestwind mit frischen bis starken Böen, in höheren Lagen anfangs sogar mit stürmischen Spitzen.
In der Nacht zum Samstag breitet sich Regen aus. Im höheren Schwarzwald geht der Regen in Schnee über und die Temperaturen fallen auf fünf Grad bis minus zwei Grad.
Schnee breitet sich bis in tiefe Lagen aus
Am Samstag ist es den DWD-Experten zufolge bedeckt, und die Niederschläge breiten sich nach Südosten aus - dann kommt der Schnee: Im Tagesverlauf gehen Regenfälle laut Prognose bis in tiefe Lagen in Schneeregen und Schnee über. Örtlich könne es glatt werden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von einem Grad im Nordschwarzwald bis zu sechs Grad am Rhein. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht dann auf zu frischen bis starken Böen.
Frostige Nächte, teils freundlicher Sonntag
In der Nacht zum Sonntag ziehe der Schneefall meist ab, im Allgäu halte er voraussichtlich noch an. Von Nordwesten her lockert es demnach auf. Gebietsweise drohen weiterhin Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. Am Sonntag wird es teils freundlich, teils noch wolkig, Niederschläge aber sind laut DWD nicht zu erwarten.