Wettervorhersage

Nach dem Nebel kommt die Sonne

Wird die 20-Grad-Marke noch vor dem Frühlingsanfang erreicht? Was die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts für die nächsten Tage vorhersagen.

Bei bis zu 20 Grad in dieser Woche könnte auch das erste Eis wieder schmecken. (Archivbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Bei bis zu 20 Grad in dieser Woche könnte auch das erste Eis wieder schmecken. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Erst ist es neblig, doch anschließend kommt die Sonne heraus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für heute in Hessen Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad voraus. Dies sei «ungewöhnlich mild», wie die Meteorologen mitteilen. In Hochlagen bleibt es bei elf Grad. Wo sich der Nebel hält, ist es ebenfalls deutlich kühler.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bis in den Vormittag hinein muss gebietsweise mit dichtem Nebel und Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet werden. Im Tagesverlauf wird es zunehmend heiter, lautet die Vorhersage.

Frühlingshaft schon vor Frühlingsbeginn

Ähnlich sehen die Aussichten für Donnerstag aus: erst Nebel, dann zunehmend heiter - mit 14 bis 18 Grad ist es nochmals etwas milder. Am Freitag können es dann regional sogar 20 Grad werden - und das noch vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn kommenden Sonntag, dem 1. März. 

Ausgerechnet zum Wochenende wird es wieder nasser: Für Samstag sagt der DWD Wolken und gebietsweise Regen vorher. Mit elf bis 15 Grad ist es zudem kühler.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Nebel kommt die Sonne
Vorhersage

Nach Nebel kommt die Sonne

Nachts wird es frostig. Tagsüber zeigt sich zunehmend die Sonne. In manchen Regionen bleibt der Nebel jedoch zäh.

18.01.2026

Sonne zeigt sich kurz im Südwesten
Wettervorhersage

Sonne zeigt sich kurz im Südwesten

In Baden-Württembergs grauen Herbstwetter macht die Sonnen einen kurzen Zwischenstopp. Wo sich die Menschen auf Sonnenstrahlen freuen können.

15.12.2025

Nebel und Sonne - DWD erwartet trockenes Herbstwetter
Vorhersage

Nebel und Sonne - DWD erwartet trockenes Herbstwetter

Morgens Nebel, nachmittags Sonne: Tagsüber kann es bis zu 18 Grad warm werden. Doch nachts droht Frost in Bodennähe.

14.10.2025

Vorhersage zeigt Sonne im Süden und Schauer im Norden
Wetter

Vorhersage zeigt Sonne im Süden und Schauer im Norden

Beim Wetter ist Deutschland am Sonntag zweigeteilt. Der Deutsche Wetterdienst rät einigen Landesteilen zu Indoor-Aktivitäten.

12.07.2025

Milder und bewölkter Frühlingsanfang erwartet
Wetter

Milder und bewölkter Frühlingsanfang erwartet

Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Ein Kälteeinbruch ist den Vorhersagen nach nicht in Sicht. Ein Tief über Westeuropa sorgt für einen besonders milden Start in die neue Jahreszeit.

29.02.2024