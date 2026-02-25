Nach dem Nebel kommt die Sonne
Wird die 20-Grad-Marke noch vor dem Frühlingsanfang erreicht? Was die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts für die nächsten Tage vorhersagen.
Offenbach (dpa/lhe) - Erst ist es neblig, doch anschließend kommt die Sonne heraus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für heute in Hessen Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad voraus. Dies sei «ungewöhnlich mild», wie die Meteorologen mitteilen. In Hochlagen bleibt es bei elf Grad. Wo sich der Nebel hält, ist es ebenfalls deutlich kühler.
Bis in den Vormittag hinein muss gebietsweise mit dichtem Nebel und Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet werden. Im Tagesverlauf wird es zunehmend heiter, lautet die Vorhersage.
Frühlingshaft schon vor Frühlingsbeginn
Ähnlich sehen die Aussichten für Donnerstag aus: erst Nebel, dann zunehmend heiter - mit 14 bis 18 Grad ist es nochmals etwas milder. Am Freitag können es dann regional sogar 20 Grad werden - und das noch vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn kommenden Sonntag, dem 1. März.
Ausgerechnet zum Wochenende wird es wieder nasser: Für Samstag sagt der DWD Wolken und gebietsweise Regen vorher. Mit elf bis 15 Grad ist es zudem kühler.