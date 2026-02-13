Flugbetrieb

Nach dem Streik: Betrieb bei Lufthansa läuft wieder

Nach dem Streik bei Lufthansa läuft der Flugbetrieb wieder normal. Warum heute in Frankfurt besonders viele Flüge starten und landen.

Am Donnerstag gab es viel Stillstand am Frankfurter Flughafen. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Am Donnerstag gab es viel Stillstand am Frankfurter Flughafen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte am Morgen ein Sprecher des Unternehmens. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt. 

Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Flüge gestrichen, Passagiere genervt – Streik bei Lufthansa
Flughäfen

Flüge gestrichen, Passagiere genervt – Streik bei Lufthansa

Gestrandet in Frankfurt - das bedeutet der Ausstand für zahlreiche Lufthansa-Kunden. Am Flughafen machen einige ihrem Ärger Luft.

12.02.2026

Flughafenbetrieb in Frankfurt startet normal
Verkehr

Flughafenbetrieb in Frankfurt startet normal

Nach einem kurzzeitigen Wintereinbruch wurden am Dienstag zahlreiche Flüge gestrichen. Wie die Situation am Flughafen heute aussieht.

04.02.2026

Betrieb am Flughafen Frankfurt läuft weitgehend normal
Klimaproteste

Betrieb am Flughafen Frankfurt läuft weitgehend normal

Gestrichene Flüge, lange Schlangen, volle Terminals: Wegen einer Störaktion wird der Betrieb am Airport eingestellt. Am Abend läuft er wieder geregelt - die Auswirkungen sind aber noch spürbar.

25.07.2024

Sommerferien-Beginn

Lufthansa: Betrieb läuft deutlich stabiler als 2022

An den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München steht der Passagieransturm zum Beginn der Sommerferien noch aus. Die Lufthansa sieht sich besser vorbereitet als im Chaos-Vorjahr.

05.07.2023

Luftverkehr

Lufthansa: Betrieb läuft deutlich stabiler als 2022

An den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München steht der Passagieransturm zum Beginn der Sommerferien noch aus. Die Lufthansa sieht sich besser vorbereitet als im Chaos-Vorjahr.

05.07.2023