Unwettergefahr

Nach der Hitze drohen Gewitter

Tagelang Hitze bei rund 40 Grad: Zum Wochenstart wird es etwas kühler - und nass.

In Hessen sind Gewitter zu erwarten. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
In Hessen sind Gewitter zu erwarten. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Nach den trockenen Hitzetagen kommen in Hessen teils schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Heute bestehe auch Unwettergefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen würden weiter bei heißen 35 bis 38 Grad liegen. 

Der Montag bringe dann allmählich Entspannung bei den Temperaturen. Es werden Meteorologen zufolge maximal 27 bis 31 Grad erreicht. Auch hier könne es im Laufe des Tages teils kräftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel geben. 

In Hessen wurde am Samstag den zweiten Tag in Folge nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes mit 41,3 Grad in Bad Nauheim der Allzeittemperaturrekord gebrochen.

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