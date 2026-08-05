Erneut Hitze und Gewitter erwartet - danach etwas Abkühlung

Offenbach (dpa) - Deutschland stehen am Mittwoch erneut Hitze und heftige Gewitter bevor - bevor ein Wetterumschwung vorerst für Abkühlung sorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Nacht zum Mittwoch teils kräftige Schauer und Gewitter. Vor allem über der Mitte, später im Osten und Nordosten, sei mit starken Gewittern zu rechnen. Mehrstündiger heftiger Starkregen mit lokal bis zu 40 Litern je Quadratmeter sei möglich, warnt der DWD.

Auch im Südwesten und an den Alpen seien weitere, teils kräftige Gewitter möglich, die im Verlauf der Nacht nachlassen und mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmischen Böen einhergehen. Bei Tiefstwerten von 23 bis 16 Grad bleibe es vielerorts tropisch.

Am Mittwoch soll es zunächst wechselnd bewölkt, von der Mitte in den Südosten auch länger sonnig bleiben, bis im Tagesverlauf von den Mittelgebirgen in den Nordosten Schauer und teils kräftige Gewitter ziehen. Gegen Abend könne es vor allem südlich der Donau Schauer und kräftige Gewitter geben mit erhöhtem Unwetterpotential. Dabei bleibt es vielerorts heiß: Die höchsten Werte sind in Ostbayern mit bis zu 38 Grad zu erwarten. Im Nordwesten bleibt es dagegen kühler bei 25 bis 30 Grad.

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Ab Donnerstag etwas kühler

Heftige Gewitter hatten schon in den vergangenen Tagen Deutschland getroffen und etwa den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen ausgebremst, weil Bäume auf Oberleitungen und Gleise stürzten. Die Bahnstrecke zwischen Mönchengladbach und Aachen ist wegen eines Oberleitungsschadens gesperrt - laut einem Bahnsprecher voraussichtlich noch bis Mittwochabend.