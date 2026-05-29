Wetter

Nach der Hitze: Wo am Wochenende heftige Gewitter drohen

Nach sommerlicher Hitze kündigen sich in Baden-Württemberg Gewitter, Starkregen und stürmische Böen an. Wo es am Wochenende besonders ungemütlich werden könnte.

Nach der Hitze folgen die Gewitter. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Nach der Hitze folgen die Gewitter. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem sommerlichen Wetter der letzten Tage könnte es in Baden-Württemberg am Wochenende ungemütlich werden. Heute wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge noch einmal größtenteils sonnig, danach muss sich der Südwesten auf Gewitter einstellen. Vor allem im Norden Baden-Württembergs soll es am Samstag lokal gewittern und Starkregen geben. 

Heute sind Temperaturen bis 33 Grad zu erwarten. Über dem Schwarzwald soll es ein paar Quellwolken geben. In der Nacht auf Samstag wird es aber zunehmend wolkig. Am Odenwald und der Hohenloher Ebene kommt es dann laut DWD zu starken Gewittern. Heiß bleibt es trotzdem: Höchsttemperaturen zwischen 29 und 34 Grad werden erwartet. Es kann auch zu stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70 Kilometer pro Stunde und Hagel kommen. 

Auch der Sonntag startet mit Sonnenschein, dann folgen aber rasch aufkommende Gewitterschauer und lokale Unwetter mit stundenlangem Starkregen. Die Temperaturen nehmen etwas ab, besonders nachmittags wird es kühler. 

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Nach dem Wochenende soll es wieder ruhiger werden und höchstens ein paar Tropfen regnen. Die Temperaturen am Montag erreichen laut DWD bis zu 27 Grad.

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