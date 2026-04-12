Kriminalität

Nach Drohungen im Livestream nimmt Polizei 21-Jährigen fest

Ein Zeuge meldet sich bei der Polizei mit einer Beobachtung aus einem Livestream im Internet: Ein Mann drohe im Frankfurter Bahnhofsviertel mit Gewalt. Die Beamten schreiten ein.

Die Polizei bekam den Hinweis von einem Zeugen, der den Live-Stream im Internet verfolgte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei bekam den Hinweis von einem Zeugen, der den Live-Stream im Internet verfolgte. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Frankfurter Bahnhofsviertel einen 21-Jährigen festgenommen, der zuvor live in einem Internet-Stream mit Gewalt gedroht haben soll. Die Beamten waren nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidiums über einen Zeugen auf den Fall aufmerksam geworden. 

Dieser hatte gemeldet, dass er in einem Livestream einen Mann sehe, der sich im Frankfurter Bahnhofsgebiet befinde und diverse Drohungen ausrufe. Der Zeuge habe zudem angegeben, einen waffenähnlichen Gegenstand wahrzunehmen. 

Der 21-Jährige sei wenige Augenblicke später festgenommen worden, eine Waffe habe er nicht dabeigehabt, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch bei einer Suche in der Nähe des Mannes sei keine Waffe entdeckt worden.

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