Mann droht Straftaten im Internet an - Festnahme
Waffen, Alkohol und bedrohliche Aussagen: Ein Livestream hat Folgen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Präsentieren einer Waffe hat ein Mann in Hessen Straftaten im Internet angedroht. Wie die Polizei in Frankfurt/Main mitteilte, blieb den Behörden der Livestream am Samstag nicht verborgen. Die Beamten hätten durch die Angaben erkannt, dass sich der Mann in einem Hotel der Stadt aufhalte und den 44-Jährigen daraufhin festgenommen. Dabei stellten sie Luftdruck- und Schreckschusswaffen sicher.
«Der Mann stand augenscheinlich stark unter dem Einfluss von Alkohol und wurde für die weiteren Maßnahmen in Gewahrsam genommen», hieß es. Er muss sich der Polizei zufolge wegen des Verdachts des Androhens von Straftaten und dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.