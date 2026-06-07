Mann droht Straftaten im Internet an - Festnahme

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Präsentieren einer Waffe hat ein Mann in Hessen Straftaten im Internet angedroht. Wie die Polizei in Frankfurt/Main mitteilte, blieb den Behörden der Livestream am Samstag nicht verborgen. Die Beamten hätten durch die Angaben erkannt, dass sich der Mann in einem Hotel der Stadt aufhalte und den 44-Jährigen daraufhin festgenommen. Dabei stellten sie Luftdruck- und Schreckschusswaffen sicher.