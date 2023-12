Zu Silvester sind Waffen in Frankfurter Bahnhöfen verboten

Vorbereitung auf Silvester: Aufrufe zum Böller-Verzicht

Das neue Jahr mit bunt leuchtenden Raketen und Knallerei begrüßen - für viele Menschen in Hessen gehört das an Silvester einfach dazu. Doch nicht überall ist die Böllerei erlaubt, und Umwelt- und Tierschützer rufen auch in diesem Jahr zum Verzicht auf.