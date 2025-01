Nach Drohungen wegen Tauben: Strafe gegen Frau rechtskräftig

Limburg/Rockenhausen (dpa) - In der Diskussion um die Limburger Stadttauben ist die Strafe gegen eine 29-Jährige wegen Beleidigungen und Drohungen gegen den Bürgermeister nun rechtskräftig. Die Rheinland-Pfälzerin hatte zuvor Einspruch erhoben, diesen bei einer Verhandlung am Montag dann aber zurückgezogen, wie ein Sprecher des Amtsgerichts im rheinland-pfälzischen Rockenhausen (Donnersbergkreis) bestätigte. Jetzt muss die Frau die Strafe in Höhe von 1.200 Euro (60 Tagessätze zu je 20 Euro) bezahlen. Zuvor hatte der SWR berichtet.