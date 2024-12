Nach Eishockeyspiel in Krefeld: Bus mit Gästefans attackiert

Krefeld (dpa) - Nach dem Eishockeyspiel der Zweitligisten Krefeld Pinguine und EC Bad Nauheim ist ein Bus mit Gästefans attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach der Partie am Sonntag in der Nähe der Yayla-Arena der Bus am Weiterfahren gehindert und mit Gegenständen beworfen. Mindestens zwei Glasscheiben seien beschädigt worden. Die Beamten mussten laut eigenen Angaben 15 Menschen mit Pfefferspray und Schlagstöcken zurückdrängen. Alle Beteiligten seien von der Polizei identifiziert worden.