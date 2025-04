Weitere Ermittlungen nach tödlichen Schüssen in Bad Nauheim

Bad Nauheim (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer in Bad Nauheim dauern die umfangreichen Ermittlungen zu dem Fall an. Die Beschuldigten seien weiterhin in Untersuchungshaft und hätten bei der ermittlungsrichterlichen Anhörung keine Angaben gemacht, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen auf Anfrage. «Wir gehen derzeit von einem Motiv aufgrund eines persönlichen Konflikts zwischen den Beteiligten aus.»