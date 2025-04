Tödliche Schüsse in Bad Nauheim: persönliches Motiv

Bad Nauheim (dpa) - Zwei Kreidekreise der Spurensicherung auf dem Bürgersteig zeugen von der Bluttat in der hessischen Kurstadt Bad Nauheim. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei türkische Männer aus einer Familie ermittelt die Polizei auch am Ostermontag mit vielen Kräften weiter und fahndet nach Schützen. Die beiden getöteten Männer waren am späten Nachmittag des Karsamstags auf dem Rasen vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden.