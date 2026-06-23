Nach Explosion von Wasserkocher - Seniorin stirbt in Klinik
Eine Seniorin hantiert mit einem Wasserkocher. Plötzlich explodiert das Küchengerät und die Frau erleidet lebensgefährliche Verletzungen.
Heilbronn (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist nach der Explosion eines Wasserkochers im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 86-Jährige hatte mutmaßlich das Küchengerät falsch bedient, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei es zu einer Explosion Mitte Juni in der Heilbronner Wohnung der Seniorin gekommen und die Frau habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten.
Nach dem Vorfall war in der Innenstadt ein Rettungshubschrauber gelandet und hatte die Seniorin in ein Krankenhaus geflogen. Dort sei sie am Montag gestorben. Ein Wohnungsnachbar hatte den Vorfall mitbekommen und war der 86-Jährigen zu Hilfe gekommen.