Unfall im Haushalt

Nach Explosion von Wasserkocher - Seniorin stirbt in Klinik

Eine Seniorin hantiert mit einem Wasserkocher. Plötzlich explodiert das Küchengerät und die Frau erleidet lebensgefährliche Verletzungen.

Mit einem Hubschrauber wird die 86-Jährige in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mit einem Hubschrauber wird die 86-Jährige in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist nach der Explosion eines Wasserkochers im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 86-Jährige hatte mutmaßlich das Küchengerät falsch bedient, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei es zu einer Explosion Mitte Juni in der Heilbronner Wohnung der Seniorin gekommen und die Frau habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Nach dem Vorfall war in der Innenstadt ein Rettungshubschrauber gelandet und hatte die Seniorin in ein Krankenhaus geflogen. Dort sei sie am Montag gestorben. Ein Wohnungsnachbar hatte den Vorfall mitbekommen und war der 86-Jährigen zu Hilfe gekommen.

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