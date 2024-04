Nach fast einem Jahr: Diemeltalsperre läuft über

Diemelsee (dpa/lhe) - Die Diemeltalsperre im Kreis Waldeck-Frankenberg läuft nach vermehrten Regenfällen über. Am Mittwoch überschritt der Wasserstand den Vollstand von 376,2 Metern über Normalnull, wie ein Sprecher der Ferienregion Diemelsee am Freitag mitteilte. Freitagnachmittag lag der aktuelle Wasserstand bei 376,23 Metern. Nach Angaben des Sprechers sei unklar, wie lange das Wasser noch über die insgesamt 42 Meter hohe Staumauer laufe. Das Wetter sei zurzeit trocken und solle dem Wetterbericht zufolge auch so bleiben.