Mehr Regen vorhergesagt: Unwetterwarnungen in Hessen

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - In Teilen Hessens regnet es an diesem Donnerstag zunächst weiter. Am Morgen galten für einige Gebiete in Ost- und Mittelhessen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor ergiebigem Dauerregen. Es könnten dort nochmals bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen, teilte der DWD mit. Der Regen lässt nach der Vorhersage des Wetterdiensts in Teilen Hessens ab Donnerstagnachmittag nach, teilweise aber erst am Freitag.

Die Hochwasserlage hat sich unterdessen in Hessen nicht verschärft. Nach Angaben des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) war am Donnerstagmorgen an keinem Punkt die Meldestufe 3 überschritten. Kurzzeitig war dies am Mittwochnachmittag beispielsweise an der Lahn am Pegel Marburg der Fall gewesen. Am Vormittag hatte dies zeitweise auch für den Oberlauf der Fulda gegolten.