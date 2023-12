Hochwasserlage in Hessen entspannt sich weiter leicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wasserstände in Hessen sinken vielerorts weiterhin. «Mit einer allgemeinen Wetterberuhigung tritt heute allmählich auch eine leichte Entspannung der Hochwasserlage in Hessen ein», teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch mit.

An Eder, Diemel, Fulda, Lahn und Rhein sind demnach tendenziell fallende Wasserstände, an der Kinzig teils sinkende, teils stagnierende Stände zu verzeichnen. Am Main hingegen kommt es dem HLNUG zufolge nach den aktuellen Prognosen noch zu einem geringen Anstieg der Wasserstände. Dort wird ab Donnerstag von allmählich sinkenden Wasserständen ausgegangen.

Hohe Pegelstände weisen laut der Hochwasserinformation der Behörde noch Werra und Weser auf. Sie sollen bei nur langsam fallender Tendenz auch in den nächsten Tagen noch auf hohem Niveau bleiben. An der Weser wurde am Mittwoch am Pegel Bad Karlshafen noch immer die Meldestufe 3 überschritten. Landesweit war zudem am Mittag an fünf Pegeln die Stufe 2 und an 19 die Meldestufe 1 überschritten.