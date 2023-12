Hochwasserlage in Hessen weiterhin entspannt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hochwasserlage in Hessen ist weiterhin entspannt. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Samstag in Wiesbaden mitteilte, könnte es nach den Niederschlägen vom Freitag derzeit zwar an einigen Pegel zu einem kurzzeitigen Anstieg der Wasserstände kommen. Weitere Überschreitungen von Meldestufen für Hochwasser würden nach aktuellen Vorhersagen jedoch nicht erwartet.