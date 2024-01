Hochwasserlage in Hessen entspannt sich weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Aufgrund des Wetters mit wenig Niederschlägen entspannt sich die Hochwasserlage in Hessen weiter. Am Montagmorgen waren nur noch an vier Pegeln Meldestufen überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilte. Betroffen waren in Südhessen der Unterlauf der Kinzig und die Nidder sowie an der nördlichen Grenze zu Niedersachsen der Pegel Bad Karlshafen/Weser. In den kommenden Tagen soll die Lage sich weiter entspannen.