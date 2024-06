Hochwasser in Hessen: Lage entspannt sich weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hochwasserlage in Hessen entspannt sich immer mehr. Für die in dem Bundesland liegenden Abschnitte des Neckars und des Rheins würden weiter langsam sinkende Wasserstände vorhergesagt, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch mit Allerdings würden diese auch in den nächsten Tagen noch im Bereich der hessischen Meldestufen liegen.