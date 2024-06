Hochwasserlage an Rhein und Neckar weiter angespannt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hochwasserlage in Hessen bleibt vor allem an Rhein und Neckar weiter angespannt. An insgesamt vier Pegeln der zwei Flüsse sind am Wochenende Meldestufen überschritten worden, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag mit. Die Pegelstände des hessischen Rheinabschnitts sollen demnach bis Mittwoch weiter steigen. An mehreren Pegeln soll der Fluss dabei die hessische Meldestufe 3 überschreiten. Seine Höchststände erwartet das Landesamt für Dienstag. Auch die Wasserstände des Mains sollten im Verlauf des Montags weiter ansteigen. Meldestufen werden dort in den nächsten Tagen dem HLNUG zufolge voraussichtlich aber nicht überschritten.