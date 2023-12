Rhein-Höchststände am Samstag erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die vorläufig letzten Höchststände am hessischen Abschnitt des Rheins sollen am Samstag erreicht werden. So sei am Samstag mit dem Höchststand am Pegel in Mainz zu rechnen, teilte das Regierungspräsidium Darmstadt am Freitag mit. Am Oberrhein sei voraussichtlich bis Mitte kommender Woche mit fallenden Wasserständen zu rechnen, hieß es.