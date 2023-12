Rhein-Hochwasser in der kommenden Woche erwartet

Mainz (dpa) - Aufgrund von Tauwetter und Regen kann es am Rhein in der nächsten Woche laut Prognosen zu einem Hochwasser kommen. Am Oberrhein könne ein Hochwasser erreicht werden, wie es statistisch gesehen alle zehn Jahre passiert, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamts für Umwelt in Mainz am Freitag mit. In dem Fall seien überflutete Ufer zu erwarten, sagte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt.