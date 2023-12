Rhein-Wasserstände sinken: Schifffahrt bleibt eingeschränkt

Mainz (dpa) - Die Wasserstände des Rheins fallen nach dem durch Regen und Tauwetter entstandenen Hochwasser wieder. Am Ober- und Mittelrhein sanken die Pegelstände zum Ende des Wochenendes, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag mitteilte. Bis voraussichtlich Mitte kommender Woche sollen die Wasserstände zurückgehen, hieß es.

Laut Vorhersage sollen die Pegelstände in Mannheim und in Mainz am Montag unter die sogenannte Meldehöhe fallen, ab der das Landesamt Hochwasservorhersagen anfertigt (6,50 bzw. 5,50 Meter). Am Pegel Maxau bei Karlsruhe sowie in Koblenz lagen die Wasserstände den Angaben zufolge wieder unterhalb des Levels eines statistisch alle zwei Jahre vorkommenden Hochwassers.